„Neben Apple ist definitiv genug Platz“

futurezone: Mittlerweile ist Withings einer der wichtigsten Firmen im Bereich Gesundheitsgeräte und Medizin-Apps. Aber wie ist das Unternehmen eigentlich entstanden ? Letombe: Die drei Gründer stammen aus dem Telekombereich und wollten etwas mit WLAN machen. Die Überlegung war: Welche Gegenstände bzw. Geräte könnte man mit dem Internet verbinden, um etwas Neues zu schaffen. Daraus entstanden die erste Körperwaage und der Blutdruckmesser. Wir haben quasi schon „Internet der Dinge“ gemacht, als das Thema noch gar nicht so präsent war.

2016 schien das Start-up es geschafft zu haben. Nokia kaufte Withings, Co-Gründer Cédric Hutchings wurde zum Leiter der Sparte „Digital Health“ beim finnischen Konzern ernannt. Der Plan ging nicht auf, bereits 2018 verkaufte Nokia die Sparte zurück an den zweiten Co-Gründer Éric Carreel, der die in der Zwischenzeit eingestampfte Marke Withings wiederbelebte. Das neueste Produkt ist eine Smartwatch, die auch zur Bekämpfung von Corona eingesetzt wird. Die futurezone hat CEO Mathieu Letombe interviewt.

Apple mag zwar der Konzern sein, der Gesundheits-Apps und medizinische Messungen mit dem iPhone und der Apple Watch massentauglich machte. Die Vorarbeit leisteten aber einmal mehr andere. Eine dieser Firmen ist Withings. Schon 2009 entwickelte es eine smarte Körperwaage, die über WLAN Gewicht, Fettanteil und BMI (Body-Mass-Index) aufzeichnete und auf einer Webseite für seine User aufbereitete. Zwei Jahre später folgte ein Blutdruckmessgerät, das bereits am iPhone andockte sowie diverse Fitness-Tracker.

Was ist bei der Übernahme durch Nokia damals schiefgelaufen?

Nokia hat sich schwergetan, unser Start-up mit 200 Personen in ihren Konzern mit 100.000 Mitarbeitern zu integrieren. Da Nokia nach dem Ende der Handy-Ära keine Consumer-Sparte mehr hatte, war auch das schwierig. Es hat einfach nicht gepasst. Wir haben aber extrem viel gelernt - unter anderem, was mit den finanziellen und personellen Ressourcen eines Großkonzerns erst alles möglich ist.

Seit dem Neustart 2018 fokussiert Withings noch stärker auf Gesundheitsprodukte. Ist diese Nische groß genug? Apple, Samsung, Huawei - alle setzen jetzt darauf.

Neben Apple und den anderen ist definitiv genug Platz. Allein in den USA leiden 180 Millionen Menschen an einer chronischen Krankheit. Wir verfügen jetzt über Sensoren, mit denen wir echte medizinische Geräte bauen können, die im Alltag bequem zu bedienen sind. Nutzer verstehen, dass das keine technischen Gadgets sind, sondern ihnen tatsächlich bei ihrer Gesundheit helfen können. Das haben mittlerweile auch Ärzte, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen erkannt.

Wie schwierig war das Geschäftsjahr angesichts der Pandemie?

So herausfordernd die Rahmenbedingungen waren, haben wir viele neue Kunden gewonnen. Durch Corona und die schweren Verläufe bei Risikopatienten ist vielen Menschen erst bewusst geworden, wie wichtig eine gute körperliche Verfassung ist und dass man auch aktiv etwas dafür tun kann – etwa, was Blutdruck, Gewicht, Körperfett und andere Parameter betrifft. Unsere Scanwatch misst zudem die Sauerstoffsättigung im Blut, was beim Corona-Verlauf eine essenzielle Rolle spielt.