Diablo ist jetzt im Browser spielbar

Kaum jemand, der in den 90er Jahren aufgewachsen ist und zu dieser Zeit an PC-Spielen interessiert war, dürfte an dem Kult-Rollenspiel Diablo vorbeigekommen sein. Für alle Fans, die etwas nostalgisch werden wollen, gibt es das Game jetzt sogar als Browser-Spiel.

Die Portierung startete bereits letztes Jahr unter Führung des Programmierers GalaXyHaXz als Fan-Projekt mit dem namens Devilution. Nun ist das Game dank dem Team, das sich Rivsoft nennt, mit jedem modernen Webbrowser hier spielbar. Laut den Machern, ist das gesamte Game in originalem Zustand belassen worden. Bis hin zu "Fehlern und schlecht geschriebenem Code im Originalspiel”, wie es heißt.