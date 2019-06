The Gardens Between: Nostalgie-Puzzle für Herz und Hirn

Emotionale Achterbahnfahrt

Die Story von „The Gardens Between“ handelt von den beiden Freunden Arina und Frendt. Nebeneinander wohnend, verbringen die Nachbarn viel Zeit im Haus des jeweils anderen und treffen sich oft in ihren Gärten, die dazwischen liegen. Gleich zu Beginn steigt das Spiel mit ordentlich Emotionen ein. Sichtlich enttäuscht sitzen die Protagonisten in ihrem selbstgebauten Baumhaus und schweigen sich an.

Wie das Klischee es nunmal möchte, gewittert es wie wild. Obwohl die Sequenz komplett ohne Dialog stattfindet, transportiert die Szenerie perfekt, was beide in diesem Moment fühlen. Der Umzug von Frendt und die daraus folgende Trennung der beiden Freunde verursachen ein schweres Herz. Die betrübte Stimmung hält an, bis ein Blitzschlag die spärliche Behausung der beiden Freunde trifft und die Zeit stillstehen lässt. Durch die Naturgewalt werden unsere Protagonisten in eine Art Paralleluniversum katapultiert, in dem sie die Geschichte ihrer Freundschaft rekapitulieren können.

Über insgesamt 19 verschiedene Inseln verteilt, können Arina und Frendt ihre Erinnerungen aus vielen verschiedenen Stücken zusammensetzten, um so die Spitze einer jeden Insel zu erklimmen. Dort soll dann ein Licht platziert werden, dass durch unseren Fortschritt zum Leuchten gebracht wird.