Nintendo Switch Lite im Test: Das neue Must-have für Switch-Besitzer

Fazit

Die Entscheidung für mich ist nicht, ob man die Switch Lite kaufen sollte, sondern in welcher Farbe. Die normale Switch habe ich primär im Handheld-Modus genutzt und die Switch Lite macht hier nahezu alles besser. Allerdings tue ich mir schwer, die alte Switch aufzugeben. Sie wird wohl permanent in der Docking Station für die seltenen Fälle landen, in denen Smash Brothers oder Marvel Ultimate Alliance am TV gespielt wird.

Wer noch keine Switch hat, sollte sich aber gut überlegen, die Switch Lite zu kaufen. Denn auch wenn man den Konsolen-Modus nicht sooft verwendet, ist es doch nett die Option bei der regulären Switch zu haben - genauso wie unterwegs die Joy-Cons abnehmen zu können, um mit einem Mitspieler gemeinsam FIFA oder Mario Kart zu zocken.

Sollte die Entscheidung auf die normale Switch fallen, achtet darauf, die neue Edition zu kaufen. Diese hat die Modellnummer HAC-001-01. Sie sieht aus wie die alte Edition der Switch, bietet aber eine merkbar längere Akkulaufzeit.