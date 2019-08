Android auf der Nintendo Switch im Test: Mehr als eine Spielerei

Das Hacking und Modifizieren von Konsolen hat schon lange Tradition. Von anfangs recht leichten Mods, über die ersten Mod-Chips bis hin zu Bootrom-Exploits und Co. ist einige Zeit vergangen. Während die Hersteller von Spiele-Konsolen sich zu Beginn nur recht hilflos gegen Modifikationen gewehrt haben, wurden Gegenmaßnahmen für die Hersteller mit der Zeit immer wichtiger. Das Verhindern von Hacks hat aus Herstellersicht gleich mehrere Vorteile.

So ist die Entwicklung von Spielen für „unhackbare“ Konsolen deutlich interessanter, da es unwahrscheinlicher ist, dass Raubkopien abgespielt werden können und somit Einnahmen entgehen. Außerdem behalten die Hersteller die Herrschaft über ihr System, müssen also keine In-Game Hacks befürchten, die etwa in Online-Spielen Cheating ermöglichen. Erfolgreich gegen solche Hacks wehren konnten sich in der Vergangenheit aber nur wenige Konsolen. Auch Nintendos Switch hat für eine moderne Konsole verhältnismäßig wenig Gegenwehr geleistet. Auch hier sind abhängig von Modell bzw. Produktionsdatum Modifikationen möglich.

In diesem Fall sogar über einen Bootrom-Exploit, der sich vom Hersteller bei bereits verkauften Geräten nicht mehr beheben lässt und erst über ein Hardware-Update gefixed wurde. Und so haben sich Tüftler auch an die Switch gemacht und sich der Modifikation der Konsole angenommen. Seit Anfang dieser Woche ist für Nintendos Handheld ein auf die Konsole zugeschnittenes Android-System namens "switchroot" verfügbar. Das System eröffnet Nutzern jede Menge interessante Möglichkeiten. Neben dem Zugriff auf ein Arsenal an bereits vorhandenen Spielen zeigt das Switch-Android auch, an welchen Stellen Nintendo das Potenzial der Switch noch nicht ausgeschöpft hat. Denn was im ersten Moment nach Bastelei klingt, bringt durchaus Vorteile. Auch für Otto Normalverbraucher, wie der Test zeigt.