Joy-Con-Drift: Klage wegen Problem mit Nintendo Switch

Erst kürzlich hat Nintendo zwei neue Modelle seiner aktuellen Konsole Switch vorgestellt. Nun macht die Ur-Version dem Spieleunternehmen aber Ärger. In den USA wurde eine Klage von unzufriedenen Kunden eingereicht. Demnach würden einige Nintendo Switch Joy-Cons nicht richtig in die Mitte zurückkehren und so eine konstante Eingabe einer bestimmten Richtung erzeugen.

In einem entsprechenden Thread in der Switch-Subreddit berichten Dutzende Nutzer von diesem Problem. Auch im offiziellen Nintendo-Forum gibt es zahlreiche Berichte über das Problem. Auch auf Twitter finden sich entsprechende Schilderungen: