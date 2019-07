Kleiner und günstiger: Nintendo kündigt Switch Lite an

Die restlichen technischen Daten sind weitestgehend ident: Nvidia-Tegra-Chipsatz, 32 Gigabyte interner Speicher, microSD-Kartenslot sowie WLAN- und Bluetooth-Unterstützung. Bluetooth-Kopfhörer können aber weiterhin nicht verwendet werden, stattdessen gibt es einen Anschluss für 3,5-mm-Klinkenstecker. Unterstützt werden all jene Switch-Spiele, die auch im Handheld-Modus gespielt werden können. Für Titel, die auf die Bewegungssteuerung der Joy-Cons angewiesen sind, wie zum Beispiel Arms, Just Dance und 1-2-Switch, müsste man zusätzlich ein Paar Joy-Cons kaufen. Auf der Rückseite der Spiele-Verpackung soll aber gekennzeichnet werden, falls ein Spiel mit der Switch Lite nicht kompatibel ist. Auch in Nintendos eShop wird man vor dem Download entsprechend gewarnt.

Das Gerät wird in drei verschiedenen Farbvarianten angeboten: Gelb, Grau und Türkis. Die Switch Lite wird ab 20. September erhältlich sein. Einen Preis für Österreich und Deutschland hat Nintendo nicht nicht verraten. In den USA beträgt der Preis 200 US-Dollar. Man kann also davon ausgehen, dass die Switch Lite hierzulande zwischen 199 und 229 Euro kosten wird.

Ebenfalls wurde eine Sonderedition der Switch Lite angekündigt, die zum Start von Pokémon Schwert und Schild am 8. November erscheint. Diese setzt auf die Farben der neuen Pokémon-Edition.