Luigi’s Mansion 3 angespielt: Klempnerbruder mit Schleimzwilling

Mithilfe des Poltergust kann Luigi auch “Gooigi” erschaffen, ein aus Geisterschleim geformtes Ebenbild. Da die Luigi-Kopie einen Wackelpudding-ähnlichen Körper hat, kann man sich mit Gooigi beispielsweise durch Fallen oder Gitter durchzwängen. Luigi bleibt, sobald man die Kontrolle über Gooigi übernimmt, regungslos und schlafend zurück. Optional kann auch ein zweiter Spieler die Rolle von Gooigi übernehmen und so beim Lösen der Rätsel helfen.

Multiplayer für acht

Die Rätsel sind ansprechend, aber keine große Herausforderung. Mal soll ein Schalter betätigt, ein anderes Mal ein Windrad mit dem Poltergust betrieben werden. Der einzige Punkt, an dem ich etwas ins Schwitzen kam, war der Boss am Ende des Levels, bei dem man in einer der wenigen Angriffspausen die Schwachstelle ausfindig machen musste.

Das Leveldesign soll etwas mehr Abwechslung bieten als in den Vorgängern. Dazu holt man sich mehr Spielraum: Luigis Freunde sind in magischen Gemälden gefangen, in die man eintauchen muss. Von der neuen Vielfalt war in der Demo, die in einem antiken Weinkeller spielte, nur wenig zu sehen. Doch die für Nintendo typische Detailverliebtheit machte sich auch hier bemerkbar. Betritt man das erste Mal einen neuen Raum, ist dieser meist dunkel und lässt kaum Details erkennen. Hier stechen die nahezu neonfärbigen Geister stark hervor. Erst nachdem man alle Geister beseitigt hat, wird das Licht im Raum stärker und alle Details und mögliche Geheimnisse offenbaren sich. Das Spiel lädt so auf geschickte Art und Weise zum Erkunden des Raums ein.

Leider bot Nintendo keine Gelegenheit, den lokalen Koop-Modus oder die neuen Multiplayer-Features auszprobieren. Letztere erlauben es bis zu acht Spielern (vier Paare mit je einem Luigi und Gooigi), sich gemeinsam durch Levels zu kämpfen.

Hoffen auf Weihnachten

Luigi’s Mansion 3 ist das heimliche Highlight von Nintendos hauseigenen Titeln dieses Jahr. Die Konkurrenz ist mit Pokémon und Zelda stark, doch Marios Bruder hat das Potenzial, eines der besten Action-Adventures für die Nintendo Switch abzuliefern.

Im Vergleich zum nahezu kinderleichten Kirby Star Allies und dem zeitweise frustrierend schweren Donkey Kong Tropical Freeze dürfte sich der Schwierigkeitsgrad von Luigi’s Mansion 3 auf dem richtigen Niveau einpendeln. Es bleibt zu hoffen, dass der fehlende Veröffentlichungstermin - bislang war nur vom vierten Quartal 2019 die Rede - kein Zeichen dafür ist, dass es auf 2020 verschoben wird.