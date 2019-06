Pokémon Schwert und Schild angespielt: Angriff des 20-Meter-Pikachus

Im Test erwies sich der Modus als Allzweckwaffe, die aber taktisch eingesetzt werden will. Gegner konnten vom eigenen Riesen-Pokémon mit einem oder zwei Angriffen besiegt werden, auch wenn das gewählte Pokémon den falschen Typ, beispielsweise Pflanze oder Gift, hat. Doch auch der Gegner verfügt über das Dynamax-Armband und kann so im Ernstfall kontern. So kann rasch den Vorteil des Dynamax verspielen: Setzt man das Armband zu früh ein, kann der Gegner dagegenhalten und die "Superwaffe" ausschalten. Kommt es zu spät zum Einsatz, ist plötzlich das halbe Pokémon-Team ausgelöscht.

Dynamax ist eine durchaus unterhaltsame Ergänzung, die voraussichtlich auch die Balance nicht allzu sehr beeinflussen wird. Denn das Armband kann nur in bestimmten Regionen, beispielsweise Arenen, verwendet werden, wo auch der Gegner stets über diese Waffe verfügt. Es ist zudem durchaus kurios, wenn plötzlich ein 20 Meter hohes Karpador in der Arena auf und ab springt. Die Animationen der Attacken wurden glücklicherweise an die Größe angepasst, sodass diese nicht völlig absurd aussehen.

Liebenswürdige neue Pokémon

Pokémon Schwert und Schild sind die ersten Titel der Hauptreihe, in denen man nicht mehr alle Pokémon des Pokédex fangen kann. Bereits nach sieben Generationen beinhaltete der Pokédex mehr als 800 Einträge. Mit dem neuen Titel kommt man wohl der Tausendermarke gefährlich nahe. Der Aufwand, alle Pokémon zu animieren und die Balance in der Spielwelt zu bewahren, sei zu groß, meint Game Freak. Bedauerlich, aber zumindest ist der Galar-Dex auch an den Clouddienst Pokémon Home angebunden, sodass man die Pokémon der neuen Generation auf der Nintendo-Plattform sammeln kann.