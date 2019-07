Super Mario Maker 2 im Test: Der Baukasten zum Freundequälen

Die Bedienung des Editors ist, in Anbetracht der Vielzahl an Optionen, sehr intuitiv gestaltet. Man kann Levels zwar auch mit dem Controller bauen, allerdings ist das “Zeichnen mit dem Finger” auf dem Touchscreen deutlich angenehmer. Das sorgt für ein gewisses Dilemma: Wenn man die Switch in das TV-Dock steckt und am Fernseher Levels bauen will, ist man auf die Joy-Cons oder den Pro-Controller angewiesen. Im Test habe ich das Bauen im Handheld-Modus bevorzugt, während das Spielen der fertigen Levels auf dem großen Bildschirm mehr Freude bereitete.

Fazit

Wo war dieses Spiel mein ganzes Leben lang? Nintendo hat den Traum vieler Mario-Fans verwirklicht und einen Sandkasten für das 21. Jahrhundert gebaut. Wem es Spaß macht, in Minecraft neue Welten zu kreieren (oder gerne seine Freunde mit absurd schweren Levels quält), wird auch Freude an Super Mario Maker 2 finden. Fans klassischer Mario-Spiele bekommen mit der Kampagne eine gelungene Alternative geboten, die für einige Stunden ein Best-Of aller Super-Mario-Generationen liefert. Danach kann man sich der Vielzahl an Nutzer-Levels zuwenden, deren Angebot wohl nur noch wachsen wird. Lediglich vom Multiplayer-Modus - insbesondere lokal - hätte ich mir persönlich ein wenig mehr Vielfalt gewünscht.

Was man jedoch vor dem Kauf bedenken sollte: Für den Download der von den Nutzern erstellten Level und die Online-Multiplayer-Funktionen ist ein Nintendo-Switch-Online-Abo erforderlich. Das kostet zwar mit 20 Euro pro Jahr relativ wenig und ist auch für andere Titel nutzbar, dennoch sind es versteckte Zusatzkosten. Tipp: Amazon-Prime-Kunden können derzeit noch eine kostenlose Jahresmitgliedschaft abstauben.