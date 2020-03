Doom Eternal im Test: Die unbeschwerten Ballerzeiten sind vorbei

Weltenbummler

Die Handlung spielt 2 Jahre nach dem Vorgänger-Spiel. Man schlüpft einmal mehr in den Anzug des Doom-Slayers aka Doomguy aka der Typ der ballert statt redet. Die Invasion der Erde durch die Höllenkreaturen ist im vollen Gange und es gilt, 3 Höllenpriester zu stoppen (ein schönes Wort für Kopf abreißen).

So banal, so gut – sollte man glauben. Im Laufe der Story werden verschiedene Welten und Dimensionen besucht. Die Handlung schließt Lücken in der Doom-Timeline, macht Referenzen zu den ganz alten Games und versucht zu erklären, wer der Doom-Slayer ist, war und warum überhaupt alles so ist, wie es ist. Dazwischen gibt es noch Schnipsel mit Informationen in den Levels aufzusammeln, die weitere Details zur Handlung liefern.

Es tauchen zudem immer wieder Charaktere in Zwischensequenzen auf, die den Doom-Slayer anscheinend kennen. Wer (wie ich) kaum noch Erinnerungen an die Story des 2016er Doom hat, wird zu Beginn des Spiels fragend zurückgelassen.