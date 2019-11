Star Wars Jedi Fallen Order im Test: Eintopf mit Lichtschwert

Nicht mein Star Wars

Warum bei so viel Fan-Service das Thema heikel ist? Weil Fallen Order auch einiges verbockt. Das beginnt mit dem Hauptcharakter Cal Kestis. Er ist einfach nur gut und glatt. Sein einziges „Problem“ sind Schuldgefühle für etwas, woran er keine Schuld hat. Das ist nicht Star Wars: Wo ist der interne Konflikt, wo ist das Ringen mit der dunklen Seite der Macht? Das wird auf Nebencharaktere ausgelagert, was wiederum wie faules Storytelling wirkt. Wenn ich mich über 14 Stunden mit Cal Kestis beschäftige, will ich nicht nur der Zuschauer in der Story von jemand anderen sein.

Was auch überhaupt nicht geht, ist die Erklärung, wieso Cal Kestis seine Jedi-Kräfte erst erlernen muss: Es gibt keine. In den Rückblenden, die als Tutorial dienen, kann er das nämlich. Wie kann er innerhalb von 5 Jahren Force Push, Pull und das Springen verlernen, sich aber merken, wie man mit der Macht Dinge und Lebewesen verlangsamt?

Macht-Vampir

Die Macht ist wahrscheinlich der strittigste Punkt in Fallen Order. Die Machtenergie lädt sich auf, indem man tötet. Das ist so entgegen der Jedi-Grundphilosophie, das es fast schon weh tut. Um Obi-Wan aus Episode 4 (1977) zu zitieren: „Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen.“ Ist Cal Kestis also ein Macht-Vampir, der durch Töten von Menschen und Kreaturen deren Energie bekommt? Eher unwahrscheinlich, wenn er von Grund auf gut und unschuldig ist. Er beschreibt sogar im späteren Spielverlauf die Jedi als „Friedensstifter“.

Jedenfalls hätte man die Sache eleganter lösen können, indem etwa das Blocken von Blasterschüssen, Paraden oder das richtig getimte Ausweichen die Machtenergie aufladen. Abgesehen davon gibt es immer wieder Kleinigkeiten, bei denen man als Star-Wars-Fan mit den Zähnen knirscht.