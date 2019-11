Star Wars: Baby Yoda erobert das Internet

Österreich-Start

Wann Seher hierzulande offiziell die Gelegenheit bekommen, laut „Awww“ zu rufen, ist derweil noch unklar. Fest steht lediglich, dass Disney+ am 31. März 2020 in Deutschland startet. Denkbar wäre, dass der Dienst dann auch in Österreich verfügbar sein wird.

Für Disney ist die Yoda-Begeisterung eine kleine Verschnaufpause. Zuletzt waren Star-Wars-Fans eher entzürnt anstatt begeistert, als der Streaming-Dienst eine legendäre Szene ohne offensichtlichen Grund plötzlich änderte. Auch mit technischen Problemen hatte der Streaming-Dienst zu kämpfen.