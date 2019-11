Disney+ ändert Star Wars schon wieder

Bereits 1997 erregte eine Änderung dieser Szene Aufsehen unter den Filmfans. In der Special Edition des Films wurde sie so editiert, dass Greedo plötzlich zuerst schießt. Dadurch entstand damals das Meme " Han shot first" ( Han hat zuerst geschossen). Die Änderung ging damals auf George Lucas selbst zurück.

In der neu bearbeiteten Szene der Star-Wars-Version auf Disney+ sagt Greedo vor der Aufnahme etwas zu Han Solo bevor er schießt: „Maclunkey“. Außerdem schießen beide gleichzeitig.

Warum sich Disney für diese Änderung entschied, ist unklar. Auch was „Maclunkey“ bedeutet, ist nicht bekannt. Fans spekulieren, dass Disney die Szene bearbeitet hat, um für Kontroversen zu sorgen. Aufgeregte Star-Wars-Fans sollen so dazu gebracht werden, Disney+ zu abonnieren, um sich selbst ein Bild von der neuen Version zu machen.