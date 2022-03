So sanktioniert die Tech-Branche Russland

Wie die EU-Kommission kürzlich verkündete, möchte sie die russischen Staatsmedien Russia Today (RT) und Sputnik sanktionieren. Laut Binnenmarktkommissar Thierry Breton soll der Zugang zu den Sendern, die als Propagandainstrumente des Kremls gelten, auf allen europäischen Kanälen blockiert werden.

Nun springen nach dem Druck der Öffentlichkeit auch Tech-Konzerne auf den Zug auf. Sie wollen keine Falschinformationen mehr verbreiten, so lautet der Grundtenor der Unternehmen. Vor allem soziale Medien preschten mit Verboten vor.

Google

Alphabet, der Mutterkonzern von Google und der Videoplattform YouTube, hat russische Staatsmedien zuerst aus dem Werbeprogramm ausgeschlossen. Diese können auf Google-Plattformen nun kein Geld mehr mit Werbeeinblendungen verdienen und auch selbst keine Werbungen schalten.

Jetzt wurden die Maßnahmen verschärft: „Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine sperren wir mit sofortiger Wirkung Youtube-Kanäle, die mit RT und Sputnik in Europa verbunden sind“, teilte ein YouTube-Firmensprecher mit. Bis die Maßnahmen flächendeckend umgesetzt werden, könnte es allerdings eine Weile dauern.

Facebook

Auch Meta, die Mutter von Facebook, Whatsapp und Instagram, verhängt Verbote. Facebook hatte am Samstag ein globales Werbeverbot für russische Staatssender angekündigt. Facebooks Sicherheitschef Nathaniel Gleicher will außerdem weitere russische Medien als solche kennzeichnen.

Russland hatte wohl schon mit so einem Schritt gerechnet: Vor Facebooks Anzeigenstopp hatte die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor am Freitag angekündigt, den Zugang zum sozialen Netzwerk in dem Land zu erschweren. Berichten zufolge laden Videos und Bilder auf der Plattform seither auffallend langsam.