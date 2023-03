Russland will ein eigenes Smartphone bauen

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Hersteller wie Apple und Samsung ihre Geschäfte mit Russland beendet. Nun soll das russische Unternehmen National Computer Corporation (NCC) an einem eigenen Android-Handy arbeiten. Dieses soll für weniger als 300 Euro erhältlich sein. Ein Name steht noch nicht fest.

Über 124 Millionen Euro werden laut Ars Technica in die Herstellung investiert. Bis Ende 2023 sollen 100.000 Smartphones und Tablets von NCC verkauft werden. Das Unternehmen erhofft sich bis 2026 zudem einen 10-prozentigen Anteil am russischen Markt. Aktuell haben chinesische Hersteller in dem Land einen Marktanteil von 95 Prozent.

Anderes Betriebssystem

Seit kurzem sanktionieren die USA auch Handy-Exporte nach Russland, wenn der Wert 300 US-Dollar übersteigt. Russland steht damit unter anderem in Bezug auf das Betriebssystem vor großen Herausforderungen. Google dürfte seine Android-Software für russische Geräte verwehren. Daher müssten die Hersteller „Android Open Source Project (AOSP) ohne Google-Dienste zum Einsatz bringen.