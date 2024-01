Cybertruck schlägt Porsche in Rennen: Tesla hat geschummelt

Das kann sich nicht ausgehen

Der bekannte YouTuber Jason Feske von Engineering Explained sah das ähnlich. Er hat das Video bis ins letzte Detail analysiert und nochmal nachgerechnet. Er kommt zum Ergebnis, dass Tesla wieder einmal nicht so recht die Wahrheit gesagt hat.

Ein Drag Race findet üblicherweise über eine Distanz von einer Viertelmeile statt. Das suggeriert Tesla sogar, indem gegen Ende des Clips die Rennzeit über diese Distanz eingeblendet wird.

➤ Mehr lesen: Tesla-Ingenieur packt aus: Werbevideo von Autopilot war Fake

Doch laut Feskes Berechnungen hätte der Porsche den Cybertruck mit Anhänger über die Viertelmeile überholt. Selbst wenn man großzügig rechnet, würde ein solches Drag Race der Cybertruck nie und nimmer gewinnen.

Was Tesla in dem Video gezeigt hat, sei ein Rennen über eine Achtelmeile. Über diese Distanz dürfte es sich auch tatsächlich ausgehen, dass der Cybertruck mit Anhänger schneller ist als der Porsche, was an der ungeheuren Beschleunigung des Elektromotors liegt.