Tesla-Ingenieur packt aus: Werbevideo von Autopilot war Fake

18.01.2023

Tesla vermarktet sich als Pionier des autonomen Fahrens. Ein Autopilot-Werbevideo aus 2016 dürfte allerdings inszeniert gewesen sein.

Tesla inszeniert sich selbst stets als Vorreiter in Sachen Fahrassistenzsysteme. 2016 bewarb der E-Auto-Hersteller erstmals seinen "Autopilot 2.0" mit einem Werbevideo. Darin ist zu sehen, wie ein Tesla Model X völlig autonom, so scheint es, durch die Straßen steuert. Das E-Auto stoppt selbstständig an einer Ampel, hält für Fußgänger und parkt ein. Bis heute ist der Werbeclip auf der Webseite des Herstellers zu finden. Was Tesla in dem Video als Durchbruch inszeniert, entspricht allerdings nicht der Wahrheit. Das bezeugte ein Ex-Mitarbeiter des Konzerns nun vor einem US-Gericht. Das Video sei Großteils gefälscht gewesen, behauptet Ashok Elluswamy, leitender Entwickler der Autopilot-Software bei Tesla.

Tödlicher Unfall wegen falschen Versprechen Elluswamy tätigte seine Aussage bereits im Juli 2022, die Abschrift wurde allerdings erst jetzt öffentlich, wie Reuters berichtet. Sie wird als Beweismittel in einem Prozess gegen Tesla geführt, der den tödlichen Unfall von Apple-Ingenieur Walter Huang aus dem Jahr 2018 untersucht. Huang war damals mit einem Model X unter Einsatz des Autopiloten in Kalifornien verunglückt. Nun wird von US-Behörden untersucht, ob Tesla mit seinem Fahrassistenzsystem womöglich falsche Versprechen gemacht hat. Laut Tesla-Mitarbeiter Elluswamy sei dies zumindest in dem Werbevideo aus dem Jahr 2016 der Fall gewesen. Denn in dem Clip sei fälschlicherweise behauptet worden: "Die Person auf dem Fahrersitz ist nur aus rechtlichen Gründen dort. Sie macht gar nichts. Das Auto fährt selbst." Tatsächlich hätte der Testfahrer bei dem Dreh des Videos mehrmals eingreifen müssen, sagt Elluswamy unter Eid aus. Bei einem Einparkversuch sei ein Tesla mit eingeschaltetem Autopiloten sogar in einen Zaun gekracht.