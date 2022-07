Video: Tesla-Autopilot steuert in den Gegenverkehr

Das E-Auto biegt in eine Einbahnstraße ein und fährt der Fahrtrichtung entgegen.

Ein neues Video des YouTubers Galileo Russell zeigt, wie das Full Self Driving System (FSD) eines Teslas in den Gegenverkehr lenkt. Das E-Auto wurde vom Russell in San Francisco getestet, der das Video auf seinem Channel HyperChange veröffentlicht hat, berichtet Futurism.com.

Erst zeigt er sich von seinem Auto und den Funktionen noch begeistert – dann biegt es plötzlich gegen die Fahrrichtung in eine Einbahn ein. „Das ist nicht gut", wiederholt Russell im Video. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht.

Fahrer*innen tragen Verantwortung

Der Vorfall scheint seiner Begeisterung für Teslas Autopilot aber keinen Abbruch zu tun, wie der Titel des Videos „Teslas Self-Driving-Software wird gut“ vermuten lässt. "Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dieses Video machen musste, weil ich endlich anfing, FSD als eine normale Person zu verwenden, die ihr Auto fährt – und ich bin ein supervorsichtiger Fahrer“, sagt Russell zum Abschluss.