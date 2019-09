Schwerer Tesla-Unfall: Autopilot war aktiv, Fahrer hat gegessen

Ereignet hat sich der schwere Unfall, in dem ein Tesla Model S und ein Feuerwehrwagen verwickelt waren, bereits 2018 in Kalifornien in der Stadt Culver City. Nun hat die US-amerikanische Verkehrsbehörde NTSB ihren Abschlussbericht zu dem Crash vorgelegt.

Demnach war der Autopilot des Tesla die letzten 13 Minuten und 48 Sekunden der Fahrt aktiviert. "Ich hatte einen Bagel und einen Kaffee", erklärte der Tesla-Fahrer gegenüber der Verkehrsbehörde. "Ich erinnere mich nur mehr, dass ich den Feuerwehrwagen sah, dann kam es schon zum Aufprall. Das war's." Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Lenker wurde mehrfach vom Fahrzeug gewarnt, die Steuerung des Wagens zu übernehmen. Doch die letzten 51 Sekunden vor dem Aufprall, hatte der Lenker seine Hände nicht am Lenkrad, so der Bericht.