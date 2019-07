Mit dem Tesla-Autopilot unterwegs durch Österreich

Was dem Fahrassistenzsystem aber offenbar manchmal noch Probleme bereitet, sind Fahrzeuge die sich auf der parallelen Fahrspur befinden: Zwei Mal hat der Autopilot offenbar nicht mehr weitergewusst, als er eine Kurve nach rechts gefahren ist, während sich auf der rechten parallelen Fahrspur vor mir ein Fahrzeug befand. Schwer zu sagen, ob dadurch der weitere Fahrweg verdeckt wurde oder die Software tatsächlich davon ausgegangen ist, dass wir uns hinter dem Fahrzeug einreihen sollten. In diesen beiden Fällen hat der Autopilot eine Warnmeldung angezeigt und hat leicht abgebremst.

Einmal hat der Autopilot abrupt abgebremst, als sich eine Person auf einer Schnellstraße der Fahrbahn genähert hat. Hätte ich das Fahrzeug gesteuert, wäre ich nicht derart auf die Bremse gestiegen, da mich die Person gesehen hat und es erwartbar war, dass sie am Bankett stehen bleibt. Der Autopilot hat dies aber offenbar nicht so gesehen und abgebremst.

Nichts für den Stadtverkehr

Auf der mehrspurigen Fahrbahn am Gürtel in Wien ist es mir ebenso passiert, dass der adaptive Tempomat abgebremst hat, weil ein Wagen von der Nebenspur sich in Richtung meiner Fahrspur bewegt hat. Als Fahrer habe ich erkannt, dass Platzgründe die Erklärung für die Fahrbewegung waren und kein Spurwechsel erwartbar war. Die Software war wohl eher der Meinung, dass der Wagen tatsächlich die Spur wechseln will und hat entsprechend reagiert.

Im Kolonnenverkehr am Wiener Gürtel wäre der Autopilot eigentlich ideal, sein Einsatz ist jedoch vom Gesetzgeber nicht erlaubt. Hier sind auch die Begrenzungslinien der einzelnen Fahrspuren nicht eindeutig genug. Einmal aktiviert, habe ich das Fahrassistenzsystem schnell wieder ausgeschaltet, da es verwirrt war. Der adaptive Tempomat ist hier wesentlich besser geeignet und lässt den nervigen Stop-and-go-Verkehr deutlich entspannter bewältigen.