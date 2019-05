Neue Funktionen halten Teslas auch ohne Autopilot in der Spur

Wie Tesla in einem Blogeintrag beschreibt, zeigen Verkehrssicherheitsberichte, dass Tesla-Fahrer in weniger Unfälle verwickelt sind, wenn sie den Autopilot verwenden. Mit zwei neuen Optionen will der Elektroautohersteller die Sicherheit für Passagiere auch bei deaktiviertem Autopilot verbessern. Bei beiden handelt es sich um Spurhalteassistenten. Der Unterschied liegt im Beteiligungsgrad des Fahrers.

Spurhalteassistent 1

Die Funktion Lane Departure Avoidance (zu Deutsch etwa: Vermeidung des Verlassens einer Spur) muss vom Fahrer aktiviert werden. Der Fahrer muss dann seine Hände am Lenkrad lassen. Stellt das Auto fest, dass man seine Fahrspur ohne zu blinken verlässt, greift es in die Lenkung ein und hält das Auto in der Spur.

Nimmt der Fahrer seine Hände vom Lenkrad, erhält er mehrere Warnungen. Passiert dies wiederholt, bremst das Auto auf eine Geschwindigkeit von 25 km/h ab und schaltet die Warnblinkanlage ein. Die Funktion ist in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 40 und 145 km/h aktiv.