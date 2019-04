Video zeigt, wie Teslas Autopilot komplett selbstständig fährt

Anlässlich des " Tesla Autonomy Day" hat das Unternehmen ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie ein Tesla Model 3 vollständig autonom eine längere anspruchsvolle Strecke zurücklegt. Hinter dem Steuer sitzt zwar ein Fahrer, dieser hat allerdings seine Hände permanent auf dem Schoß.

Mit dem Video will Tesla das Potenzial der überarbeiteten Autopilot-Software sowie des firmenintern entwickelten Computer-Chip demonstrieren. Der neurale Chip treibt den neuen Full Self Driving-Computer ( FSD) an und soll ihn wesentlich leistungsfähiger machen. Bislang wurde die Fahrtechnik in den Tesla-Autos von Nvidia-Hardware angetrieben.