Tesla Autopilot crasht in Polizeiwagen

Ein Tesla mit aktiviertem Autopilot ist in den USA von hinten in einen stehenden Polizeiwagen gekracht. Zugetragen hat sich der Unfall am Samstagfrüh (Ortszeit) auf der Interstate 95 in nördlicher Richtung, nahe der Stadt Norwalk im Bundesstaat Connecticut.

Demnach kam ein Auto aus ungeklärter Ursache auf der linken Spur zum Stehen. Ein Polizeiwagen stand dahinter mit aktiviertem Blaulicht, um nachkommende Fahrzeuge zu warnen bis der Abschleppdienst eintrifft.

Das von hinten kommende Tesla Model 3 krachte dann in den Polizeiwagen und anschließend in das zum Stehen gekommene Auto.

Der Fahrer des Tesla erklärte gegenüber der Polizei, dass der Model 3 auf Autopilot gestellt war. Demnach wendete er sich gerade seinem Hund auf der Rückbank zu, als der Unfall passierte.