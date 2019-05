Tesla-Autopilot sorgt erneut für einen tödlichen Unfall

Dass Tesla dieses Problem auch nach drei Jahren nicht aus der Welt geschafft hat, stößt etwa dem US-Techblog The Verge auf, der die Hintergründe der eingesetzten Software recherchiert hat. So habe sich Tesla nach dem ersten Unfall unter anderem wegen dieser Fehlfunktion vom Autopiloten-Entwickler Mobileye getrennt, trotz Wissen um die Schwachstelle es aber nicht für nötig gehalten oder geschafft, das Problem in seiner eigenen Software zu beheben.