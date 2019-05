Tödlicher Unfall mit Tesla Model 3: Autopilot war aktiv

Bei einem tödlichen Autounfall eines Tesla Model 3 am ersten März 2019 war der Autopilot des Fahrzeugs eingeschaltet, als es zum Aufprall mit einem Sattelschlepper kam. Zu diesem vorläufigen Schluss kommt eine Untersuchung der US-Verkehrsbehörde NTSR, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ein 50-jähriger Mann wurde bei dem Unfall in Florida getötet. Es ist zumindest die vierte gesicherte Todesfall, bei dem der Autopilot eines Tesla eingeschaltet war.

Hände nicht am Steuer

Die Ermittler untersuchten das gesicherte Videomaterial aus dem Tesla und andere Datenaufzeichnungen. Sie kamen zum Schluss, dass weder der Fahrer noch der Autopilot ein Ausweichmanöver einleiteten, bevor das Auto in den Lastwagen fuhr. Den Auswertungen zufolge wurde der Autopilot zehn Sekunden vor der Kollision eingeschaltet. Die Hände des Fahrers waren zumindest ab acht Sekunden vor dem Aufprall nicht mehr am Lenkrad.