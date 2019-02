Tesla-Fahrer stirbt bei Unfall, Tür ging laut Zeugen nicht auf

Zu einem tragischen Unfall mit einem Tesla-Elektroauto kam es am Sonntag in Davie im US-Bundesstaat Florida. Ein Fahrer eines Model S war laut Zeugen mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor dabei die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kam daraufhin von der Straße ab und krachte schließlich in einen Baum, woraufhin es in Flammen aufging. Das berichtet der Miami Herald.

Eine Passantin berichtete via Twitter, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann noch versuchte, das Opfer aus dem brennenden Auto zu retten. Dabei stellten sie aber fest, dass die Türgriffe nicht funktionierten. Laut einem Bericht bei Electrek empfiehlt Tesla in so einem Fall, die Scheiben einzuschlagen. Genau das versuchten die Zeugen auch, es gelang jedoch nicht. Ein weiteres Problem stellten die Airbags dar, weil sie die Luft nicht abließen, wodurch der Fahrer im Inneren gefangen blieb.