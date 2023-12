Cybertruck mit Porsche am Anhänger ist schneller als ein Porsche

In dem Clip ist ein Beschleunigungsrennen sehen, bei dem ein Porsche 911 gegen einen Cybertruck antritt, der einen Anhänger zieht , auf dem sich ein weiterer Porsche 911 befindet. Wenig überraschend hängt der Pick-up mit dem Anhänger den 911er ab.

Kaum ein Unternehmen beherrscht die Kunst des Marketings so gut wie Tesla. Das wird wieder einmal mit der Präsentation des Cybertruck deutlich. Um einen Wow-Effekt zu erzielen, hat Tesla bei dem Event nämlich ein Video gezeigt, das die Leistungsstärke des elektrischen Pick-ups unter Beweis stellen soll.

Die Daten im Vergleich

Sollte es sich um die schwächste 911er-Version handeln, die laut den optischen Erkennungsmerkmalen des im Video gezeigten Modells in Frage kommt, dann wäre ein Carrera T auf der Rennbahn gestanden. In der Standardausstattung käme ein solcher auf 385 PS (283 kW). Von 0 auf 100 km/h schafft er es in 4,5 Sekunden.

Für den elektrischen Pick-up gibt Tesla einen Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h von 2,6 Sekunden an. Dabei sollte es sich um das stärkste Modell des Cybertruck handeln, der in der Tri-Motor-Variante eine Leistung von 857 PS (630 kW) aufweist.

Ob es der 3,1 Tonnen schwere Cybertruck mit einer Anhängerlast von etwas mehr als 1,5 Tonnen wirklich schafft, einen Porsche 911 bei einem Beschleunigungsrennen abzuhängen, wird sich zeigen. Man darf davon ausgehen, dass es nicht lange dauern wird, bis jemand ein solches Szenario nachstellt.