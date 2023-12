Erste Cybertrucks fertig: Tesla verrät Preis und Reichweite

Am Donnerstagabend wurden die ersten Modelle des E-Pick-ups an Tesla-Kund*innen übergeben.

Am Donnerstagabend hat Tesla mit einer Veranstaltung die Auslieferung der ersten Cybertrucks gefeiert. Laut The Verge waren es jedoch nur rund ein Dutzend Stück, die an Kund*innen übergeben wurden. Gleichzeitig gab es auch zum ersten Mal offizielle Infos zu Preis und Reichweite. Die günstigste Ausführung kostet demnach 61.000 Dollar - und die teuerste Version 100.000 Dollar. Das ist deutlich mehr, als Tesla-Chef Elon Musk 2019 angekündigt hatte, damals hieß es, das Auto werde um 40.000 Dollar verkauft.

Die günstigste Variante soll ab 2025 ausgeliefert werden und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer bieten. Die teuerste “Cyberbeast”-Version soll 2024 verfügbar sein und mit 550 Kilometer mit einer Akkuladung deutlich weiter kommen. Die stärkere Version beschleunigt laut Tesla in 4,1 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (97 km/h). Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 180 km/h liegen. Dafür sorgen 845 PS.