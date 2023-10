Elon Musk erklärt, wieso in den USA ein Cybertruck mit zahlreichen Einschusslöchern in der Tür unterwegs ist.

Tesla-Chef Elon Musk meldete sich daraufhin selbst zu Wort. Er erklärte auf seinem Dienst X (Twitter), dass man den Truck tatsächlich beschossen hatte. “Wir haben das gesamte Magazin einer Tommy Gun im Al-Capone-Stil auf die Fahrertür geschossen. Es drangen keine Kugeln in den Innenbereich ein.” Eine Tommy Gun ist eine Thompson-Maschinenpistole , die in den 1920ern zu einem Markenzeichen der Organisierten Kriminalität wurde.

Ein Video eines Tesla Cybertrucks auf einem US-Highway sorgte im Netz für Verwunderung. So sind in der Tür Beschädigungen zu sehen, die aussehen, als würden sie von Geschossen stammen.

Laut mehrerer Aussagen von Musk sollte das Glas der fertigen Produktionsvariante jedenfalls kugelsicher sein. 2021 wurde Musk in der US-Late-Night-Show von Jay Leno gefragt, wozu man ein derartiges Auto überhaupt brauche. „Weil es badass und supercool ist“, sagte Musk damals. “Möchten Sie, dass Ihr Truck kugelsicher ist, oder nicht”, stellte Musk die hypothetische Frage.

Wann wird der Cybertruck ausgeliefert?

Die ersten Cybertrucks sollen am 30. November ausgeliefert werden. Beim Vorstellungsevent, das am selben Tag in der Gigafactory im texanischen Austin stattfinden soll, soll auch der Preis verlautbart werden. Ob das Preisschild 39.900 Dollar (37.800 Euro) anzeigen wird, wie 2019 anvisiert wurde, darf angezweifelt werden.

Zuletzt erklärte Musk, dass die Produktion des Autos sehr schwierig sei. "Wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt", sagte Musk. "Der Cybertruck ist eines dieser besonderen Produkte, die nur einmal in einer langen Zeit auftauchen. Und diese sind einfach unglaublich schwierig auf den Markt zu bringen, Volumen zu erreichen und erfolgreich zu sein."