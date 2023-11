Cybertruck-Event: Tesla soll nur enttäuschend wenig Autos fertig haben

Viele Tesla-Fans haben lange auf diesen Tag gewartet: Am kommenden Donnerstag, den 30. November, wird das Unternehmen die ersten Cybertrucks an Käufer*innen ausliefern. Ein Event dafür wurde in der Gigafactory im texanischen Austin angesetzt.

Wie hoch die Stückzahl an fertigen Autos zum Start sein wird, war bislang unklar. Tesla Produktdesign-Direktor Javier Verdura hat nun eine erste konkrete Aussage dazu geliefert, wie Electrek schreibt. Demnach werde man zum Start lediglich 10 Cybertrucks fertig haben. Angesichts einer Million Vorbestellungen ist diese Zahl enttäuschend niedrig. Ebenfalls für eine Enttäuschung sorgte die zuvor bekannt gewordene Reichweite. Sie dürfte nur bei knapp 430 Kilometer liegen.

