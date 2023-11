Cybertruck-Reichweite geleakt, sorgt für herbe Enttäuschung

Über kaum ein Auto wurde mehr spekuliert und Gerüchte in Umlauf gesetzt, wie über den Tesla Cybertruck . Das liegt auch unter anderem daran, weil Tesla bewusst äußert spärlich mit dem Veröffentlichen von offiziellen Informationen umgeht - so auch bei der Reichweite .

Auf dem Video ist für einen Moment der Touchscreen in der Mittelkonsole zu sehen. Darauf wird ein Akku-Stand von 71 Prozent angezeigt. Rund 26 Kilometer (16 Meilen) sind es noch bis zum eingestellten Ziel. Dort angekommen soll der Akku noch 65 Prozent aufweisen.

Erste Auslieferungen noch im November

Viel Rechnerei, relativ wenig Anhaltspunkte - könnte man dieser geleakten Reichweitenangaben entgegenhalten. Auch wenn man nichts über das konkrete Cybertruck-Modell weiß und die Rechnung nur auf wagen Eckdaten beruht, scheint die Reichweite nicht allzu berauschend beziehungsweise der Verbrauch ziemlich hoch zu sein.

Am 30. November wird Tesla jedenfalls die ersten Cybertrucks an die ersten Kund*innen übergeben. Spätestens dann werden verlässlichere Angaben über die reale Reichweite, die Akku-Kapazität sowie den konkreten Verbrauch an die Öffentlichkeit gelangen.

