Controller für Nintendo Switch 2 erhalten neue Funktion

In diesem Video ist zu sehen, dass die Joy-Con-Controller an der Längsseite aufgestellt, über eine Oberfläche gezogen werden. Außerdem ist in den Controllern eine Öffnung zu erkennen, die wie ein optischer Sensor aussieht.

Dies deutet darauf hin, dass der Controller wie eine Maus benutzt werden kann. Ein jetzt veröffentlichtes Patent, das Nintendo schon im August 2023 eingereicht hat, scheint dies zu bestätigen.

➤ Mehr lesen: Die neuen Gaming-Handhelds: Ein Krieg zieht auf

Shooter spielen wie am PC

Darin ist zu sehen, wie der rechte Joy-Con wie eine Maus benutzt wird. Der Zeigefinger ist auf der rechten Schultertaste, der Daumen auf dem Analogstick. Die Schultertaste könnte die Funktion der linken Maustaste erfüllen, das Drücken des Analogsticks (R3) die der rechten Maustaste.