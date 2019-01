Provider zeigten sich selbst wegen Netzsperren an

Anwaltsschreiben reichen nicht

Die Behörde hat daraufhin entschieden, dass jede Sperre ein Aufsichtsverfahren gegen Provider nach sich ziehen wird und, sofern keine gerichtliche Entscheidung vorliegt, eine vollinhaltliche telekomrechtliche Prüfung durch die Behörde stattfinden muss. Einer formlosen Sperre nach Aufforderung durch ein Anwaltsschreiben wurde somit eine Absage erteilt. Die TKK regt zudem eine „saubere gesetzliche Lösung“ an.

Der Branchenverband der Service-Provider ISPA zeigt sich über diese Entscheidung sehr erfreut. Die ISPA fordert seit Jahren eine gesetzliche Regelung bei Netzsperren. „Die Forderung der Provider lautet, dass eine unabhängige, richterliche Stelle vorab die Rechtmäßigkeit der Sperre bestätigt und gewährleistet, dass der Eingriff in zeitlicher als auch in technischer Hinsicht auf das absolut notwendige Minimum begrenzt wird“, so Schubert in einer Aussendung der ISPA. Für Nutzer sei oft nicht nachvollziehbar, warum überhaupt gesperrt wird. Zudem fordern die Provider eine Kostenentschädigung und wollen sich – abseits der Selbstanzeigen – von Klagen Dritter schützen. Der Providerverband hofft, dass der Bescheid der TKK nun dazu führen wird, dass weiter an einer gesetzlichen Regelung gearbeitet wird.