Millionen-Finanzspritze für Wiener Stromhandels-Start-up

Spezialisiert ist das Start-up auf den Handel am Intraday-Markt , wo Verkaufs- und Kaufgebote in kürzester Zeit erfolgen und abgewickelt werden. Vor allem kleinere Unternehmen haben zu dem kurzfristigen Handel an den Strombörsen in der Regel gar keinen Zugang und auch nicht die Ressourcen, ihn manuell zu bewältigen.

Jetzt hat sich das Start-up in einer Finanzierungsrunde 7,5 Millionen Euro gesichert. Das Geld kommt von den internationalen CleanTech-Investoren Emerald Technology Ventures und 360 Capital . Ebenfalls dabei sind EnBW New Ventures und Helen Ventures sowie der österreichische Risikokapitalgeber i5invest .

Der Strommarkt hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Strom von konventionellen Großkraftwerken wird zunehmend von erneuerbarer Energie und kleineren Erzeugern ersetzt. Die Komplexität steigt. Wie viel Strom Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen in das Netz einspeisen, lässt sich wetterbedingt nur schwer vorhersagen. Auf Schwankungen durch Lieferausfälle, aber auch durch Stromüberschüsse muss schnell reagiert werden, um die Stabilität des Netzes zu gewährleisten.

Zentral sei die Flexibilität , die Fähigkeit, Erzeugung und Verbrauch an Angebot und Nachfrage anpassen zu können, sagt Mayerhofer. Betreiber, die ihre Kapazitäten entsprechend adaptieren können, sind in der Lage von teilweise sehr großen Preisschwankungen zu profitieren.

E-Autos als "virtuelle Kraftwerke"

Die Lösungen des Start-ups können aber auch dazu genutzt werden, um Endverbraucher*innen zu entlasten. Etwa indem die Ladezyklen von Elektroautos auf die Schwankungen am Strommarkt abgestimmt werden. Mit dem Ladestationenbetreiber has.to.be arbeitet das Start-up bereits an entsprechenden Lademanagement-Lösungen, bei denen die Fahrzeuge künftig auch als eine Art "virtuelles Kraftwerk" fungieren könnten. "In Zukunft wird es immer mehr Player am Energiemarkt geben", sagt Mayerhofer.

Erfolgsbeteiligung

Geld verdient das Start-up durch die Beteiligung an den Mehrerlösen. "Wir sind in den meisten Fällen rein erfolgsbasiert unterwegs", sagt der Gründer: "Wir sind an den Mehreinnahmen prozentuell beteiligt". Je nachdem wie professionell die Kund*innen bereits agieren, können diese ihre Erlöse um 30 Prozent aufwärts steigern: "Die Kund*innen bekommen ein Dashboard und können zusehen, wie wir die Anlage vermarkten und wie es in Echtzeit am Markt aussieht."

Im operativen Geschäft erwirtschaftet enspired bereits Überschüsse. Zur Finanzierung des Start-ups haben auch Förderungen unter anderem der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Forschungsförderungsgesellschaft FFG beigetragen.

Expansion

Mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde will enspired, dessen Handelslösung bereits in Deutschland und Großbritannien zum Einsatz kommt, in den nächsten beiden Jahren die europaweite Expansion beschleunigen und alle wichtigen und großen Märkte in Europa abdecken. Für die Zeit danach hege man auch globale Ambitionen, sagt Mayerhofer. Interessant seien etwa die USA, Japan oder Australien. Angedacht werde aber auch der Einsatz der Lösung in anderen Bereichen, etwa im Emissionshandel oder auf Gasmärkten.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Austria Wirtschaftsservice (aws).