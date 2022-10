China hat das weltgrößte Windrad gebaut

In China wurde ein Windrad produziert, dessen Rotorgröße einen neuen Weltrekord bedeutet.

In chinesischen Medienberichten heißt, dass das Windrad pro Jahr rund 63,5 Millionen kWh erzeugen kann. Das soll ausreichen, um rund 30.000 Haushalte in China mit Strom zu versorgen.

Mit einem nominalen Energie-Output von 13,6 Megawatt ist es das leistungsstärkste Windrad in der Asien-Pazifik-Region. Die Windabdeckung der neuen Anlage beträgt von 50.000 Quadratmeter .

Das Windrad mit dem größten Rotordurchmesser wurde soeben in China fertiggestellt. Der Rotor der riesigen Windturbine hat einen Durchmesser von 252 Meter und stellt somit das weltgrößte Windrad dar.

Windrad für Propagandazwecke

Es dürfte kein Zufall sein, dass die Fertigstellung des riesigen Windrades zeitgleich mit dem Start des 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) verkündet wurde. Der Weltrekord in Sachen Rotorgröße wurde nämlich für Propagandazwecke genutzt.

So kommt die Ankündigung nicht von einem Unternehmen, sondern von staatlicher Seite. Außerdem wird keine Typenbezeichnung angeführt. In Chinas Medien heißt es lediglich, dass das Windrad aus heimischer Produktion und Entwicklung stammt. Bilder deuten an, das hinter der Produktion der chinesische Konzern Goldwind steckt.

Neuer Weltrekord bei Energieerzeugung

Erst vor wenigen Tagen hat Siemens Gamesa bekannt gegeben, dass das Windrad mit der Typenbezeichnung SG 14-222 DD an einem Tag so viel Energie erzeugt, wie noch kein anderes Windrad zuvor.