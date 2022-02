Bei der Energiewende wird der Windkraft eine zentrale Rolle zugeschrieben. Gleichermaßen stehen Elektroautos bei der Mobilitätswende im Mittelpunkt. Wie viel Strom ein Windrad erzeugen kann und wie weit ein Elektroauto mit dieser Energie kommt, hat das deutsche Elektroauto-Portal Efahrer anhand einiger Rechenbeispiele veranschaulicht.

Als Ausgangspunkt dient eines der derzeit größten Windräder, das "V236-15.0 MW" von Vestas. Diese Anlage mit einem Rotordurchmesser von 236 Metern erzeugt 15 Megawatt oder 15.000 Kilowatt Energie.

Die durchschnittliche Drehzahl derart riesiger Windräder beträgt ungefähr 10 Umdrehungen in der Minute. Eine Umdrehung dauert also 6 Sekunden. Das bedeutet, dass die Anlage mit einer Umdrehung 25 kWh an Energie erzeugen kann, rechnet Efahrer vor.