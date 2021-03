Vibrieren statt rotieren: Windkraft für den Vorgarten

„ Vortex Bladeless “ ist in der Standard-Version 2,75 Meter hoch und hat eine Kapazität von 100 Watt. Die bewegliche Spitze schwingt auf einem Sockel im Wind. Innen ist ein Generator verbaut, der die Vibration in Energie umwandelt.

Allerdings geht das Unternehmen bei seiner Rechnung davon aus, die Turbinen in derselben Größe bauen zu können wie ein Windrad. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Derzeit sucht das Start-up nach Partnern in der Industrie, die die Anlagen von knapp 3 Metern auf 140 Meter Höhe skalieren. Damit könnte eine Kapazität von einem Megawatt erreicht werden. Zum Vergleich: Moderne Windkraftanlagen haben eine Kapazität von 3 bis 4 MW.

Das Start-up preist seine Turbinen als leise, platzsparend und besser für den Naturschutz an. Auch die Kosten, die für die Energieproduktion aufgewandt werden müssen, sollen reduziert werden. Gespart wird vor allem bei den Wartungskosten. Das liegt an der einfachen Bauweise. Die Komponenten bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, Stahl und Kupfer und sind robust.

Die Windturbinen können aber enger nebeneinanderstehen und benötigen nur ein kleines Fundament. Damit würden sie nur 30 Prozent des Platzes einnehmen, den ein herkömmliches Windrad benötigt.

Eigentlich will das Start-up aber Nischen bedienen. „Kleine Vortex-Turbinen könnten in Gebieten praktisch sein, die für reguläre Windturbinen ungeeignet sind, etwa stürmische und wechselhafte Regionen“, heißt es auf Anfrage der futurezone. So wolle man auch in urbanen Gebieten Windenergie nutzbar machen. Eine nur 85 Zentimeter große „Vortex Nano“-Turbine wird derzeit etwa auf dem Dach der Superior Technical School of Avila in der Nähe von Madrid getestet.