Windwand statt Windrad soll Jahresbedarf an Strom erzeugen

Der US-Designer Joe Doucet hat eine Wand aus Windturbinen entwickelt, die auch in Städten Windstrom erzeugen soll.

Strom aus Windkraft üblicherweise von Windrädern am freiliegenden Land oder auf See erzeugt. Der US-Designer und Entrepreneur Joe Doucet hat nun eine weitere Möglichkeit gefunden, mit der auch in Städten Windenergie gewonnen werden könnten: Windturbinenwände.

Die von ihm entwickelte Windturbinenwand besteht aus einem Raster quadratischer Scheiben, die sich gleichzeitig um 25 Achsen drehen. Hinter den Platten befinden sich 25 handelsübliche Generatoren, die an vertikalen Stangen befestigt sind.

Laut dem derzeitigen Konzept wäre eine solche Windturbinenwand rund 2,5 Meter hoch und 7,5 Meter breit.