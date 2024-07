Diese Akkus sollen E-Flugzeuge massentauglich machen

Fliegen ist im Hinblick auf Klimaschutz ein Konfliktthema. Während die einen finden, man müsste grundsätzlich mit dem Fliegen aufhören, wollen viele nicht darauf verzichten. Die Zahlen sind aber recht deutlich: Mehrere Erhebungen zeigen, dass der Flugverkehr in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird . Allein in Österreich stieg die Passagierzahl laut Statistik Austria zwischen 2023 und 2024 um über 5 Prozent.

Auch ein weiteres Problem von E-Flugzeugen konnten die Forscher lösen: Das Eigengewicht der Akkus ist bei Flugzeugen ein Problem. Deshalb entwickelten sie Batterien, die in Form eines Bauteils direkt ins Flugzeug eingebaut werden können. Dazu wurden die Batteriezellen in hochfeste Carbon-Komposit-Bauteile integriert.

Denn diese Akkus sollen nicht Energie speichern, sondern gleichzeitig auch Krafteinwirkung aushalten. Das ist ihnen tatsächlich gelungen: „Wir haben eine feste und steife Strukturplatte entwickelt, die tragen und zugleich Energie speichern kann“, erklärt Kühnelt. „Wenn die Batterie so sicher ist, wie wir hoffen, wird man sie im Fahrgastraum in Böden, Wand, Decke, den Gepäckfächern und Sitzen integrieren können.“

Noch ist die Technologie nicht so weit, dass man sie in Flugzeuge einbauen kann. Das Ziel ist aber, dass die Batterien in Zukunft tatsächlich in großen Maschinen wie einem Airbus integriert werden.

In einem Nachfolgeprojekt (MATISSE) arbeiten die Forscher nun weiter daran: 2025 wird ein Batterieteil erstmals in den Flügel eines Pipistrel-Flugzeugs eingebaut. Bis dahin verbessern sie die Elektrochemie und entwickeln zusätzlich weiche Sandwich-Bauteile mit den Batteriezellen. Außerdem werden die Flugzeug-Batterien mit Messsensoren ausgestattet, damit die multifunktionalen Bauteile die Flugzeugstruktur künftig sogar noch sicherer machen, indem sie diese dauerhaft überwachen.