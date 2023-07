Flughafen-Security: Warum man den Laptop auspacken muss

Dass man am Flughafen Gegenstände aus seinem Handgepäck auspacken muss, teilweise sogar Gürtel entfernen und die Schuhe ausziehen muss, ist für viele Flugreisende ein Ärgernis. Warum Laptops auf den meisten Flughäfen unbedingt gesondert durch das Röntgengerät beim Security Check wandern müssen, ist vielen Menschen unklar. Laut Science Alert ist die Leistungsfähigkeit der Scanner der Hauptfaktor dafür.

Kein Problem vor 9/11

Röntgengeräte am Flughafen haben üblicherweise eine relativ geringe Leistung. Die Strahlen können bestimmte Materialien nicht durchdringen. Teile in Laptops bilden somit eine Art Schild, unter dem sich gefährliche Gegenstände verbergen könnten. Vor den Terroranschlägen am 11. September 2001 wurde dies nicht als sicherheitskritisches Problem betrachtet, aber danach.

