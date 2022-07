Flughafen-Display zeigt jedem Fluggast unterschiedliche Infos an

Wie Michigan Live berichtet , wurde das System Ende Juni in Betrieb genommen. Es ist eine Entwicklung des kalifornischen Unternehmens Misapplied Sciences . Der Flughafen Detroit Metropolitan Wayne County Airport ist der erste, an dem es installiert wurde. Unterstützt wurde das Projekt von Delta Airlines. Es steht ausschließlich Delta-Passagieren zur Verfügung.

Auf Passagiere der Fluglinie Delta wartet am Flughafen von Detroit seit Neuestem eine kuriose Überraschung. Wer die " Parallel Reality Experience " wagt, kann an einem Display am Flughafen vorbeischauen und sieht dort eine persönliche Begrüßung sowie nur persönlich relevante Fluginformationen. Das Besondere daran ist, dass bis zu 100 Personen vor dem Display stehen können und für jede hält das Display individuelle Informationen bereit.

Boarding-Pass oder Gesicht scannen

Wer an der "Parallel Reality Expierence" teilnehmen will, muss an einem Terminal entweder seinen Boarding-Pass scannen oder sein Gesicht scannen lassen. Gesichtserkennung kann mittlerweile an mehreren US-Flughäfen optional anstatt des Boarding-Passes verwendet werden, um sich durch den Flughafen zu bewegen. Die Personalisierung am "Parallel-Experience"-Display wird mit der Wahl der Sprache abgeschlossen.

Das Display weist Pixel auf, die jeweils nur aus bestimmten Blickwinkeln sichtbar sind. Die Position der Person wird durch Kameras bestimmt. Wie Delta betont, handelt es sich dabei um ein nicht-biometrisches Verfahren.

Potenzial für viele Orte

Die Fluglinie Delta sieht Potenzial in der Technologie, weil Flugpassagiere auf diese Weise nicht mehr auf einer großen Anzeigetafel nach den für sie relevanten Informationen suchen müssen. Misapplied Sciences hat große Pläne damit: "Parallel-Reality-Technologie kann personalisierte Erfahrungen an fast allen Orten außerhalb des eigenen Zuhauses bieten, von Stadien bis zu Themenparks, Konferenzzentren und mehr", sagt Albert Ng, CEO von Misapplied Sciences.