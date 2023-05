AirTag führt nach Überfall auf Geldtransporter zur Beute

Die Polizei konnte das auf mehrere Behälter verteilte Geld im Keller und am Dachboden der mutmaßlichen Täter sicherstellen. Einer der Männer wurde bereits wegen einem früheren Raubüberfall vom FBI gesucht.

Vergangene Woche erbeuteten 2 bewaffnete Männer bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Chicago 1,1 Millionen Dollar . Über das Geld konnten sie sich nicht lange freuen. Ein Apple AirTag , der vom Besitzer des Geldes in einem Geldbehälter versteckt wurde, führte die Polizei zu ihrem Versteck, berichten Apple Insider und der Lokalsender WGN9.

Mit den Bluetooth-Ortungsgeräten können über Apple "Wo ist?"-Netzwerk verlorene Gegenstände ausfindig gemacht werden. Auch die Stadtverwaltung von New York setzt auf die Geräte, die 39 Euro kosten. Zuletzt wurden mehrere Hundert davon an Autobesitzer*innen verteilt, um Autodiebstähle in der Stadt einzudämmen.

Apple selbst verweist darauf, dass AirTags bestenfalls zum Diebstahlschutz geeignet seien. Gestohlene Geräte sollten keinesfalls selbst verfolgt werden. Sollten sie mit Hilfe von AirTags ausfindig gemacht werden, sollte in jedem Fall die Polizei verständigt werden.