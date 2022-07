Verlorene Koffer beim Fliegen: Was Tracking mit AirTags bringt

Die Suche funktioniert aber nicht nur, wenn die AirTags in unmittelbarer Nähe sind. Alle Apple-Geräte erfassen im Hintergrund anonym AirTags und ermöglichen es so, seine verlorenen Gegenstände fast überall auf der Welt zu finden. Vergleichbare Geräte gibt es auch von anderen Herstellern, wie etwa Samsung , wo sie Galaxy Tag heißen.

Steht es dort an einem anderen Ort als gedacht, ist es per Handy schnell gefunden. Sieht man in der „Wo ist?“-App, dass es der Koffer nicht ans Ziel geschafft hat, lässt sich die Situation zumindest besser einschätzen.

Doch was bringt es einem, wenn man weiß, wo der Koffer verloren gegangen ist? Zwar kann man den Airline-Mitarbeiter*innen genau mitteilen, wo er sich befindet. Schneller wird die Abwicklung so aber nicht, erklärt ein Sprecher von Austrian Airlines der futurezone.

Bei Airlines und Flughäfen arbeiten die Systeme langsamer als in Apples riesigem Netzwerk. Der Koffer muss erst vom Bodenpersonal erfasst werden. Es kann also sein, dass Airlines falsche Informationen über den aktuellen Koffer-Standort haben.

Die App zeigt das genauer an. Wer sein Gepäck vermisst, kann also wenigstens abschätzen, wie lange noch gewartet werden muss. In manchem Fällen kann man gleich am Flughafen bleiben, bis das Gepäck ankommt. Oder es zeichnet sich ab, dass man für ein oder zwei Tage einkaufen muss, weil der Koffer noch unterwegs ist.