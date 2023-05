Stadt verschenkt AirTags, um Autodiebstähle einzudämmen

02.05.2023

Die New Yorker Stadtverwaltung verschenkt Hunderte AirTags an seine Bürger*innen. Die sollen sie in ihren Autos anbringen.

Die Stadt New York will Hunderte Apple AirTags (futurezone-Test) an seine Bürger*innen verschenken. Damit wolle man die Zahl der Autodiebstähle eindämmen, kündigte Bürgermeister Eric Adams am Sonntag bei einer Pressekonferenz an. Verteilt werden sollen die Tracking-Geräte, die über Apples "Wo ist?"-Netzwerk verlorene Gegenstände ausfindig machen, vorwiegend in der Bronx. In dem New Yorker Stadtteil werden besonders viele Autos gestohlen. Mit den AirTags könnten die gestohlenen Wägen leicht geortet werden, sagte Adams. Sie müssten nur in den Autos versteckt werden. Dann könnten die Besitzer*innen in Echtzeit sehen, wo sich ihr Fahrzeug befinde.

500 AirTags wurden der Stadt von der Non-Profit-Organisation Association for Better New York gespendet. Die Stadtverwaltung selbst will Geld für weitere Tracking-Geräte bereitstellen, berichtet Business Insider. Autodiebstähle hatten in der Stadt zuletzt stark zugenommen. Dazu hat auch ein TikTok-Trend beigetragen. In der Kia-Challenge, die erstmals 2021 viral ging, wird vorgeführt, wie einfach es ist, bestimmte Kia- und Hyundai-Modell zu kapern. Knapp 200 der Wägen wurden allein im Dezember vergangenen Jahres in New York gestohlen.