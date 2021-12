Diebe nutzen Apples AirTags um Autos zu stehlen

Apples AirTags sind praktisch, wenn man etwas sucht. Allerdings sollte es sich dabei um sein Eigentum handeln, nicht um das Fremder. Die kleinen Helfer werden aber zunehmend von Kriminellen genutzt. So warnt die Polizei von York im kanadischen Ontario die Bevölkerung vor Diebstählen teurer Fahrzeuge.

Seit September ermittelt die Polizei in 5 Fällen, bei denen Diebe Apples AirTags in oder an Autos versteckt haben, die an öffentlichen Plätzen wie Einkaufszentren geparkt waren. Die Diebe konnten die Autos dann bis zum Wohnort der Besitzer*innen tracken und stehlen.