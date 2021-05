fuzo explains...wie funktionieren die Apple AirTags?

In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns angesehen, auf welcher Technik die AirTags basieren.

Nie wieder lange nach der Geldtasche oder dem Schlüssel suchen: Das versprechen die neuen AirTags von Apple. Die kleinen runden Anhänger können an einem beliebigen Objekt befestigt werden und dank dem "Wo ist"-Netzwerk mit dem Apple Gerät schnell gefunden werden.

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.