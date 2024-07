“Vater des russischen Internets” muss ins Gefängnis

Unrechtmäßig IP-Adressen verkauft

Der damalige Minister für Kommunikation, Andrei Lipov, beschuldigte Soldatov bereits 2019, in seiner Zeit als Vizeminister illegal Rechte an 470.000 IPv4-Adressen an ein Unternehmen in Tschechien übertragen zu haben, das Soldatov mitbesitzt. Lipov ist mittlerweile Leiter der russischen Internetzensurbehörde Roskomnadsor.

IP-Adressen sind nötig, um Geräten im Netz zugewiesen und sie somit adressierbar und erreichbar zu machen. Das Internetprotokoll IPv4 bietet theoretisch etwas über 4 Milliarden IP-Adressen, was in der Anfangszeit des Internets mehr als genug war. Mit der Verbreitung des Internets drohten die IPv4-Adressen allerdings auszugehen.