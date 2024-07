“Russisches Google” Yandex verlässt Land

Sie erstanden Yandex-Anteile in Bar- und Aktiendeals mit einem Gesamtwert von 4,96 Milliarden Euro . Mit dem Split werden einerseits die ausländischen Anteile an Yandex abgestoßen und die Internet-Kontrolle des russischen Staats potenziell verstärkt. Gleichzeitig bedeutet es den größten Unternehmensausstieg aus Russland seit Kriegsbeginn.

Wolosch hatte wiederholt Probleme mit dem russischen Staat, zuletzt wegen seiner Kritik an der Ukraine-Invasion. Er verließ Russland 2014 nach der Krim-Annexion und lebt inzwischen in Amsterdam. 2022 wurde er von der EU sanktioniert und trat als Yandex-Geschäftsführer zurück. Seit März ist diese Sanktionierung aufgehoben und seiner Rückkehr als Nebius-CEO steht nichts im Wege. Das berichtet Reuters unter Berufung auf mit der Materie vertraute Quellen.

Bisher hielt die niederländische Muttergesellschaft Yandex NV (YNV) noch eine Minderheitsbeteiligung von 28 Prozent . Der bisherige Firmensitz war in Amsterdam. Für den Verkauf dieser Anteile soll YNV 2,57 Milliarden Euro erhalten haben sowie 149,3 Millionen Euro in Form von Aktien. "Alle Verbindungen mit Russland wurden jetzt getrennt", sagt YNV-Vorsitzender John Boynton. In einer Pressemitteilung erklärte er , der Verkaufspreis entspräche maximal 50 Prozent des eigentlichen Werts, nur so wurde der Deal aber von der russischen Regierung akzeptiert.

Supercomputer und Künstliche Intelligenz

Nebius arbeitet jetzt am Ausbau seines Rechenzentrums in Finnland. Ihr Supercomputer ISEG soll auf Platz 16 der 500 leistungsstärksten kommerziellen Computersysteme liegen. Das Unternehmen plant, die Menge an Nvidia-GPUs zu verdreifachen, um eine europäische Konkurrenz zu Amazon, Google und Microsoft aufzubauen. Nebius will sich in 4 KI-Märkten etablieren: Cloud-Computing, Datenkennzeichnung, selbstfahrende Autos und Bildungstechnologie.

Yandex ging im Jahr 1997 online. Die zugehörige Firma wurde 2000 von Arkadi Wolosch, Ilja Segalowitsch und Jelena Kolmanowskaja gegründet. Damit entstand Yandex parallel zu Google, das 1998 gegründet wurde.