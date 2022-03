Das bedeutet der Rückzug von Microsoft, Apple und Samsung aus Russland

Über 450 Firmen haben, als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine, ihre Lieferungen nach Russland gestoppt. Besonders prominent kündigten das Microsoft und Apple an, aber auch Samsung und der Chiphersteller Intel wollen nichts mehr nach Russland verkaufen. Zudem haben die Flugzeugbauer Airbus und Boeing ihre Lieferungen eingestellt. Doch was bedeuten diese Schritte?

Auch hier könnte sich wieder eine gute Möglichkeit für chinesische Firmen auftun, die stärker das Niedrigpreissegment bedienen, wie etwa Xiaomi und seine Submarken. Die antworteten laut Reuters am 2. März auf dem russischen Instagram-Account der Firma auf die Frage, ob die Preise in Russland steigen würden mit "die Preise auf unserer offiziellen Webseite haben sich nicht geändert".

Der Rückzug Microsofts könnte für Russland schwierig werden. Bereits gekaufte Produkte werden wohl weiter benutzt werden können, aber wer sich Windows, Office oder den Cloudservice Azure neu zulegen will, hat aktuell keine Chance. Mit einem Marktanteil für Windows von 55 Prozent laut statcounter kann das schnell problematisch werden, würde Microsoft etwa die Lieferung von Updates an Geräte in Russland aussetzen.

Langfristig könnte das China in eine schwierige finanzielle Lage bringen. Sobald etwa Smartphone- oder PC-Hersteller einen gewissen Prozentsatz an Komponenten aus US-Technologie verwenden, dürfen sie aktuell nicht mehr nach Russland geliefert werden (Foreign Direct Product Rule). Es ist also gut möglich, dass chinesische Firmen erst evaluieren müssen, wie ein Geschäft mit Russland möglich wird.

Drohende Sanktionen für chinesische Firmen

Zudem könnte ihnen der westliche Markt wegbrechen, wenn sich Firmen aus politischen und ideologischen Gründen von China abwenden. Im Vergleich zu der EU und den USA ist der russische Markt für China nur sehr klein. Der Anteil an den Ausgaben im Technologiesektor liegt für Russland und die Ukraine bei 5,5 Prozent in Europa und nur ein Prozent weltweit, heißt es in einem Bericht der IDC. Trotzdem bleiben chinesische Firmen wie Huawei und Lenovo in Russland.

Entscheidet sich China, stärker in Russland zu investieren, müsste es mit Sanktionen aus dem Westen rechnen. Seit Wochen befinden sich die Aktienkurse chinesischer Tech-Firmen auf einer Talfahrt, berichtet Bloomberg. Zudem warnte die USA China und jedes andere Land, Russland nicht dabei zu helfen, die Sanktionen zu umgehen. Sollten Lieferungen, insbesondere von Halbleitern, von US-Produkten über China nach Russland erfolgen, will die USA betroffene Händler vom Markt abschneiden, indem sie ihnen den Zugriff auf notwendige Software entziehen.